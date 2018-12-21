Еще одна европейская компания собралась отказываться от SSJ-100

Президент «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александр Рубцов сообщил, что ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от самолетов Sukhoi Superjet 100.

«По CityJet у нас ситуация следующая: они свою бизнес-модель поменяли... Поэтому мы, видимо, будем модифицировать наш контракт, потому что предыдущие договоренности были одни, а жизнь повернулась другим образом. Поэтому не исключаем, что в судьбе этого контракта могут быть разные повороты. Скорее всего, ясность с ними будет в первом квартале», – сообщил Рубцов, передает РИА «Новости».

На данный момент ГСС ориентируются на контракт со словенской Adria Airways, с которой имеются предварительные соглашения о поставке 15 лайнеров, уточнил он.

Рубцов отметил, что компания работает над подписанием твердого контракта с Adria Airways.

«Я думаю, что в первом квартале следующего года мы должны будем уже выйти на контрактацию, я думаю, может даже раньше – в феврале, потому что у нас по плану первые поставки в апреле», – сказал он, передает ТАСС.

«Еще раз повторю: у них (CityJet) полностью поменялась бизнес-модель, соответственно те договоренности, которые были, сейчас смотрятся совершенно иначе. Мы находимся с ними в переговорном процессе, но не исключаю, что мы можем в следующем году эту тему завершить», – добавил Рубцов.

«У нас сейчас в Таиланде намечается тоже сделка – в конце этого года объявим о ней публично – с новой компанией, вновь созданной», – отметил президент компании. Он пояснил, что речь идет о шести самолетах, и о создании склада запчастей для обслуживания воздушных судов в Азиатском регионе.

Напомним, ирландская авиакомпания CityJet эксплуатирует российские SSJ-100 с 2016 года.

В ноябре бельгийская авиакомпания Brussels Airlines заявила о намерениях отказаться от четырех самолетов Sukhoi Superjet 100, поскольку они часто ломаются.