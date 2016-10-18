Еще одна европейская авиакомпания решила закупить российские самолеты

Авиакомпания Словении Adria Airways подписала соглашение о намерении закупить 15 российских самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Поставки начнутся с начала 2019 года. Самолеты будут поставлены на условиях долгосрочного лизинга. Также было подписано соглашение по созданию совместного предприятия по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов (ТОиР) в аэропорту Ljubljana Airport (Словения) по обслуживанию самолетов типа SSJ-100», – приводится цитата главы Минпромторга Дениса Мантурова на сайте ведомства.

«За прошедшие два года мы проанализировали эксплуатацию самолета SSJ100, в результате чего был сделан вывод, что размерность и характеристики данного самолета идеально подходят для решения задач нашей стратегии», – сказал глава авиакомпании Хольгер Коварч.

Он добавил, что эксплуатация Sukhoi Superjet 100 позволит задействовать большую часть действующего парка в чартерных перевозках.

В ноябре Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines заявила о намерениях отказаться от четырех самолетов Sukhoi Superjet 100, поскольку они часто ломаются.

Напомним, российские SSJ-100 с 2016 года эксплуатирует еще одна европейская авиакомпания - ирландская авиакомпания CityJet.