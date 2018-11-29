Сертификация самолета МС-21 в России отложена более чем на год

Разработчик самолета МС-21 АО «Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) предложил перенести сроки сертификации машины более, чем на год.

Сертификация МС-21 Росавиацией перенесена с мая 2019 года на июль 2020-го, а сертификация в EASA сдвинута на декабрь 2021 года, сообщает «Коммерсант».

«Росавиация проинформирована о сдвиге письмом корпорации «Иркут». Сроки получения сертификата определяет заявитель, задача сертифицирующего органа – дать оценку соответствия нормам типовой конструкции воздушного судна», – сообщили в агентстве.

Без сертификата «Иркут» не может выпустить МС-21 на рынок.

Причиной переноса, по словам источников издания, стала необходимость увеличения времени на комплексные испытания отдельных узлов машины.

В «Иркуте» сообщили, что сейчас два МС-21 проходят летные сертификационные испытания, сборка и монтаж систем третьего самолета завершены.

В ОАК отметили, что поставка первых МС-21 будет в 2020 году, хотя раньше речь шла о 2019 годе. Якорным заказчиком является «Аэрофлот», который должен получить 50 МС-21 за 5 млрд долларов через лизинговую компанию «Авиакапитал-Сервис».

Источники не исключают, что могут появиться и новые задержки, если EASA подтвердит свой отказ признавать результаты сертификации Росавиации. В этом случае «Иркуту» придется оплачивать цикл испытаний в Европе.

МС-21 предназначен для воздушных трасс протяженностью до 5,5 тыс. км во всех климатических зонах, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Крейсерская скорость судна – 850 км/час. МС-21 может взлетать с аэродромов, расположенных на высоте до 3 тыс. метров над уровнем моря.

Ранее интерес к приобретению российских пассажирских лайнеров МС-21 проявляла Сирия.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что общая стоимость проекта по созданию пассажирского самолета МС-21 до 2025 года составит порядка 465 млрд рублей.