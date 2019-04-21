«Иркут» получил первые двигатели ПД-14 для МС-21

Авиастроительной корпорации «Иркут» передали первые два отечественных двигателя ПД-14 для лайнеров МС-21, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Всего АО «ОДК – Пермские моторы» построило 16 двигателей. Еще два из них испытают в течение года и также передадут авиастроительной компании, передает РИА «Новости».

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель.

В конце февраля вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что серийное производство российского лайнера МС-21 будет запущено в 2021 году.