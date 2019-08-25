Пушков отреагировал на планы пригласить Россию на саммит G7

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал звучащие в период саммита «Группы семи» заявления о необходимости вернуть Россию в формат G8.

«Тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня. В силу этого предложение [главы Евросовета Дональда] Туска пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 звучит абсурдно», – написал Пушков в Twitter.

Сенатор напомнил, что в 2020 году Туска в ЕС уже не будет. «Неудивительно, что в странах «семерки» эту странную идею оставили без внимания», – добавил Пушков.

На ваш взгляд Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»? Да

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Ранее Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в этот формат. Он также говорил, что президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит «Большой семерки» в США.

В Кремле подчеркивали, что возвращение «Большой восьмерки» для России не является самоцелью, многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

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