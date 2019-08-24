Туск собрался позвать на следующий саммит G7 Украину вместо России

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7.

Туск заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице, что причины, по которым приглашение России на саммит было отозвано в 2014 году, «все еще актуальны», передает ТАСС.

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«Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7», – добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в этот формат.

Он также согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

В Кремле подчеркнули, что возвращение «большой восьмерки» для России не является самоцелью, многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

При этом возможно возвращение России в G8 обеспокоило Украину. Президент страны Владимир Зеленский заявлял, что возрождение формата G8 с участием России станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в этой связи проконсультировала украинского лидера «по-братски».