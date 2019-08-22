Украина обратилась к G7 по поводу России

Украинское посольство в Вашингтоне призвало лидеров стран «Большой семерки» принудить Россию «вернуться к конструктивному поведению».

В заявлении украинских дипломатов в Facebook выражено беспокойство возможным возвращением России в G8. Они напомнили, что страну лишили права быть членом почетного клуба из-за ситуаций с Крымом и Донбассом.

Посольство Украины считает, что Москва «стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют группу».

Украинские дипломаты призвали G7 «не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возрождение формата G8 с участием России станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. Официальный представитель МИД Мария Захарова в этой связи проконсультировала украинского лидера «по-братски».