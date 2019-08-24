Депутат Рады сказал, как выглядит «независимость» Украины

Депутат Рады и лидер партии «Наши» Евгений Мураев заявил о необходимости возвращения государственного суверенитета Украине.

«Многие из нас действительно хотят, чтобы страна наконец-то вернула себе суверенитет и стала жить самостоятельно без постоянного тыканья и похлопывания по щеке со стороны друзей, партнеров или бывших родственников. Вот тогда это и будет настоящий праздник», – написал Мураев в Facebook.

Он также отметил, что «независимость – это когда сам выбираешь свой путь, принимаешь решение и несешь за это полную ответственность».

«Можно и нужно сделать все, чтобы независимость Украины стала реальным фактом, а не записным статусом в нашей Конституции. Чтобы нам действительно было что праздновать, а не дежурно или пафосно, с рукой на левой груди, отмечать», – добавил Мураев, подчеркнув, что «уже давно пора быть, а не казаться».

Напомним, 24 августа на Украине празднуется День независимости. Ранее Владимир Зеленский признался, за что любит Украину, и назвал гимн страны «главным хитом». Кроме того, глава государства высказался и о Крыме, сравнив его с похищенным ребенком. Бывший глава государства Петр Порошенко мероприятия проигнорировал.

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