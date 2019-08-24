Зеленский назвал главный хит Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в День независимости страны признался, за что любит Украину. Кроме того, он назвал гимн страны «главным хитом».

«Когда-то меня спросили «За что ты любишь Украину?». Странный вопрос. А за что ты любишь свою маму? Она тебя родила, воспитала, подняла на ноги. Я люблю Украину, потому что я тут родился. Люблю наш флаг и когда он победно развевается. Люблю наш гимн, потому что это наш главный хит, какую еще песню так знает и поет каждый из нас? Я люблю нашу землю, потому что каждый уголок Украины – это большая семья», – сказал Зеленский на торжествах по случаю 28-й годовщины Дня независимости, передает РИА «Новости».

В начале торжества на Майдане Независимости был исполнен гимн Украины длительностью 7 минут в нескольких вариациях в исполнении оркестров, известных музыкантов, певцов оперы и эстрады.

Отмечается, что среди почетных гостей на мероприятии присутствуют бывшие президенты страны: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, а Петр Порошенко отсутствует.

В этот раз празднование проходит без традиционного военного парада, но с участием военных творческих коллективов.

Президент страны во время выступления также заявил: «Мы, украинцы, разные, но мы должны быть едиными, рассчитывать только на себя, не ругаться, а объединиться», передает ТАСС.

«Все мы, украино- и русскоязычные, независимо от вероисповедания, должны быть единым народом и двигаться вперед», – добавил он, отметив, что настанет день, когда по зову крови соберется вместе весь народ.

«Вскоре будет день, когда наступит мир», – заключил Зеленский.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинцы поднимут флаг свой над Владивостоком, утвердив таким образом «Европу от Лиссабона до Владивостока».

Мария Захарова назвала эту мысль украинского министра «чудовищной».

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