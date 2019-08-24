Захарова ответила Омеляну по поводу украинского флага над Владивостоком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который заявил, что украинцы поднимут свой флаг над Владивостоком.

«Сначала, я подумала, что это очередное неграмотное заявление украинского официоза, свободного настолько, что и образование ему теперь ни к чему. Но, видимо, мысль Омеляна не столько глупая, сколько чудовищная», – написала Захарова в Facebook.

Она напомнила, что в 1918-1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран, поэтому упоминание Омеляна «как сто лет назад» следует отнести не к украинскому, а в целом к оккупационным флагам в этом регионе.

«То есть философия Де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции», – заключила Захарова.

Напомним, Владимир Омелян заявил, что украинцы поднимут флаг свой над Владивостоком, утвердив таким образом «Европу от Лиссабона до Владивостока».

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