Порошенко проигнорировал торжества по случаю Дня независимости Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на мероприятия в Киеве, посвященные Дню независимости страны.

24 августа Украина отмечает 28-ю годовщину независимости. Среди почетных гостей торжеств были три предыдущих президента – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Кроме того, среди гостей был спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает РИА «Новости».

Бывший президент страны Петр Порошенко участия в торжествах не принял.

В этом году празднование прошло в новом формате без традиционного военного парада в Киеве. Это решение было раскритиковано Порошенко, при этом он заявлял, что намерен принять участие в альтернативном шествии ветеранов военной операции в Донбассе.

Ранее украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков заявил, что из-за отмены официального военного парада в Киеве может произойти военный переворот.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в День независимости страны признался, за что любит Украину, и назвал гимн страны «главным хитом».

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