Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в опасности из-за отмены парада на День независимости, считает украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков.

Быстряков предположил, что 24 августа, в День независимости страны, те, кто находился у власти при Петре Порошенко, могут организовать военный переворот, передает телеканал ZIK.

По мнению телеведущего, бывший президент Украины «наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме».

«Абсолютно не исключено военное вмешательство в это все дело. До сих пор у нас армия была вне политики, но я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия. Эти люди, которые были вышиблены из политики, они так просто свое кресло не отдадут – слишком много на них и преступления, и крови», – заявил Быстряков.

По его мнению, причиной возможного военного переворота может стать отмена официального военного парада и организация альтернативного марша, который может превратиться в беспорядки.

Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что вместо военного парада в День независимости в Киеве состоится «шествие достоинства» с участием президента.

Напомним, в августе 2018 года на Украине предсказали «землетрясение в Кремле» от парада в Киеве.

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