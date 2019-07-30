Военный парад в Киеве заменили на шествие Зеленского

Вместо военного парада в День независимости в Киеве состоится «шествие достоинства», с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщил во вторник глава офиса президента Андрей Богдан.

«В честь Дня независимости в Киеве состоится «шествие достоинства», – передает РИА «Новости» слова Богдана.

Он отметил, что военный парад заменили на «шествие в европейском стиле»

«Планируется, что Крещатиком пройдут представители разных родов войск вооруженных сил Украины, ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад. Вместе с военными в мероприятии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры», – сказал Богдан.

Он добавил, что в шествии примет участие руководство Украины во главе с президентом Зеленским, после чего последуют его обращение к народу и большой концерт.

Напомним, в августе 2018 года на Украине предсказали «землетрясение в Кремле» от парада в Киеве.

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