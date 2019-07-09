Зеленский объявил об отказе от военного парада на День независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении отменить традиционный ежегодный военный парад, проводимый на День независимости страны, 24 августа.

Вместо этого решено выделить 300 млн гривен всем украинским военнослужащим, включая срочников, курсантов, сержантов, офицеров, в том числе участникам так называемой Операции объединенных сил в Донбассе. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День независимости тоже будем. Но будет новый формат», - сказал украинский президент.

Военный парад на День независимости Украины особый размах приобрел во время правления предшественника Зеленского – Петра Порошенко.

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