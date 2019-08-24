Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Крым с похищенным ребенком. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала это политиканством и пафосной речью.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжествах в честь Дня независимости страны, сравнил воссоединение Крыма с Россией и военный конфликт на Донбассе с тем, что один сосед отобрал у другого детей: «первого ребенка просто похитил» и выдал ему новое свидетельство о рождении, а второго ребенка «закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану».

«У меня складывается впечатления, что Зеленский продолжает играть роль Галоборотько (герой сериала «Слуга народа») на посту президента Украины. Это все пафосные речи, не подкрепленные никаким смысловым содержанием и конкретными посылами. Очень хотелось бы, чтобы Зеленский перешел от свойственного всем президентам Украины политиканства к конкретным делам и исполнению своих предвыборных обещаний. Займитесь наконец-то делом, пан Зеленский», – сказала Гридчина, передает РИА «Новости».

Она считает, что Зеленскому следует заняться вопросом прекращения войны на Донбассе, предоставлением равных прав всем национальностям, проживающим на Украине, прекращением преследования по политическим мотивам и улучшением жизни всех граждан Украины.

«Если говорить о детях не в фигуральном, а прямом смысле, то пусть посмотрит в глаза тысячам родителей, чьи дети погибли под обстрелами мирных кварталов Донбасса. Пусть приедет в Крым и спросит у любого крымчанина, чего он хочет. Жить на чужбине в Украине или на Родине в России? Я уверена, что пан Зеленский получит однозначный ответ: «Слава Богу, мы вернулись в родную гавань», – добавила Гридчина.

Напомним, 24 августа на Украине празднуется День независимости. Ранее Владимир Зеленский признался, за что любит Украину, и назвал гимн страны «главным хитом». Бывший глава государства Петр Порошенко мероприятия проигнорировал.

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