Скарлетт Йоханссон признана самой высокооплачиваемой актрисой

Журнал Forbes опубликовал годовой рейтинг самых высокооплачиваемых актрис.

Рейтинг второй год подряд возглавляет Скарлетт Йоханссон, которая за 12 месяцев заработала 56 млн долларов. В частности, она снялась в фильмах «Мстители: Финал» и «Черная вдова». Последний еще не вышел на экраны.

София Вергара и Риз Уизерспун заняли второе и третье места с 44,1 млн долларов и 35 млн долларов соответственно, передает ТАСС.

В целом заработок топ-10 актрис составил 314,6 млн долларов до уплаты налогов.

При этом актеры топ-10 мужского рейтинга (его возглавили Дуэйн Джонсон, Крис Хемсворт и Роберт Дауни-младший) показали результат в 588,3 млн долларов.