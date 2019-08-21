Пекин подтвердил задержание сотрудника британского консульства в Гонконге

Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что правоохранители КНР задержали сотрудника британского консульства в Гонконге.

Как заявил представитель внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, власти задержали британца на 15 суток за нарушение закона, передает ТАСС.

«Я хочу уточнить: этот служащий – житель Гонконга, имеющий китайское гражданство, он не подданный Великобритании», – добавил Гэн Шуан.

Во вторник СМИ сообщили, что сотрудник консульства Великобритании в Гонконге Саймон Чэн был задержан властями Китая 10 дней назад, когда возвращался в Гонконг из соседнего Шэньчжэня.

В середине августа руководитель внешнеполитического комитета палаты общин Великобритании Том Тугендхат заявил, что Соединенное Королевство должно предоставить жителям Гонконга британское гражданство для защиты от Пекина.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. По мнению экспертов, в случае продолжения протестов Пекин ужесточит контроль над Гонконгом.