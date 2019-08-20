Сотрудник британского консульства задержан в Гонконге

Сотрудник консульства Великобритании в Гонконге Саймон Чэн был задержан властями Китая 10 дней назад, когда возвращался в Гонконг из соседнего Шэньчжэня, сообщает The Guardian со ссылкой на девушку Чэна Ли.

По словам девушки, 8 августа Чэн, возвращавшийся после деловой поездки в Шэньчжэнь, перестал отвечать на сообщения. В течение 10 дней Ли и родственники молодого человека не могли выйти с ним на связь. После этого иммиграционные власти Гонконга сообщили девушке, что власти Китая провели в отношении молодого человека «административное задержание». Причины задержания и местонахождение Чэна не известны, передает РИА «Новости».

Британский МИД выразил беспокойство в связи с сообщениями о задержании Чэна. Официальный представитель МИД заявил, что Лондон «оказывает поддержку его семье и пытается получить более подробную информацию от властей провинции Гуандун и Гонконга».

В середине августа руководитель внешнеполитического комитета палаты общин Великобритании Том Тугендхат заявил, что Соединенное Королевство должно предоставить жителям Гонконга британское гражданство для защиты от Пекина.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. По мнению экспертов, в случае продолжения протестов Пекин ужесточит контроль над Гонконгом.