Трамп потребовал от ФРС быстро сделать доллар дешевле

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) в короткий срок снизить базовую процентную ставку на 100 базисных пунктов (один процентный пункт).

По словам Трампа, «ставка за довольно короткий период должна снизиться на 100 базисных пунктов, возможно при количественном смягчении», передает ТАСС.

«Если бы это произошло, наша экономика была бы значительно лучше, а мировая экономика хорошо и быстро развивалась бы», – добавил американский лидер. Трамп также в очередной раз обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в недальновидности.

«Если ФРС будет делать свою работу, у нас будет огромный взрыв роста», – приводит РИА «Новости» слова главы Белого дома. При этом Трамп уточнил, что ставку нужно сократить «минимум на 100 базисных пунктов».

Ранее Трамп объявил ФРС главной проблемой Соединенных Штатов. Он также критиковал главу ФРС за слишком медленное снижение ставок.

Газета ВЗГЛЯД писала, что, по мнению экспертов, стоимость золота может превысить 3 тыс. долларов за унцию, если ФРС снизит ставку еще 1– 1,5 процентных пункта.

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