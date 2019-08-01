Трамп раскритиковал главу ФРС

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл разочаровал американские рынки решением понизить базовую процентную ставку, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Рынок хотел услышать от Пауэлла и ФРС, что речь идет о начале длительного и решительного цикла снижения ставок, и [США] будут идти наравне с Китаем, Евросоюзом и другими странами мира. Как обычно, Пауэлл разочаровал нас», – написал Трамп в Twitter.

Вместе с тем, отметил Трамп, темпы американской экономики остаются очень высокими.

«Мы все равно выигрываем, но я, безусловно, особо не получаю помощи от ФРС!» – заявил президент США.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку впервые за 10 лет, опустив ее на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.) до уровня в 2-2,25% годовых.