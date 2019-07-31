ФРС впервые за 10 лет понизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку впервые за 10 лет, опустив ее на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.) до уровня в 2-2,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

До этого ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. Последний раз понижение происходило в 2007-2008 годах – тогда ставка опускалась до тех пор, пока не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года, передает РИА «Новости».

В 2018 году ФРС повышала ставку четыре раза, в декабре 2018 года она достигла 2,25-2,5% годовых.

После решения ФРС рубль пока остается в плюсе к доллару и евро, но волатильность возросла.

Накануне на фоне ожиданий снижения ставки американского регулятора подорожала нефть.