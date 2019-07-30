Нефть подорожала в ожидании снижения ставки ФРС США

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут в ожидании снижения базовой ставки ФРС США впервые более чем за 10 лет.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,52% – до 63,95 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,55% – до 57,18 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Заседание ФРС США состоится 30-31 июля. Участники торгов ждут, что регулятор понизит базовую ставку впервые с 2008 года. Федрезерв постепенно понижал ставку в 2007-2008 годах, и в декабре 2008 года она достигла минимальной отметки 0-0,25%.