Трамп объявил ФРС главной проблемой Соединенных Штатов

Президент Соединенных Штатов США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) является для США больше проблемой, чем Китай.

«Большую часть времени мы выигрываем [в торговой войне] против Китая. Компании и рабочие места бегут [из КНР]. Цены [на китайские товары] для нас не выросли, а в некоторых случаях снизились. Китай не наша проблема, хотя ситуация вокруг Гонконга не помогает. Наша проблема – это ФРС», – написал Трамп в своем Twitter.

Глава Белого дома обвинил финрегулятор в том, что он «слишком быстро и высоко» поднял базовую процентную ставку, а теперь слишком медленно ее снижает.

По мнению Трампа, «другие страны благодарят невежественного Джерома Пауэлла и ФРС» за такую политику. Так, по его словам, «Германия и многие другие играют в эту игру».

Напомним, в конце июля ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку. Вопреки этому Трамп раскритиковал главу ФРС за слишком медленное снижение ставок.

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