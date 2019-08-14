Трамп объявил ФРС главной проблемой Соединенных Штатов

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15 августа, четверг  |  Последнее обновление — 01:00  |  vz.ru
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Какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада

Потери сельского хозяйства Крыма из-за отсутствия воды составляют миллиарды рублей в годФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Украина в очередной раз заявила, что не намерена открывать Северо-Крымский канал, чтобы по нему днепровская вода попадала на территорию полуострова. Водная блокада со стороны Украины продолжается уже пять лет, нанося ущерб как экологии, так и сельскому хозяйству Крыма. Тем не менее, сейчас на полуострове урожаи пшеницы и винограда выше, чем до 2014 года.  Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Майдан в Гонконге подошел к опасной черте

Блокирование работы аэропорта ставит вопрос финансового благополучия Гонконга ребром и вынуждает Китай к крайним мерамФото: Thomas Peter/Reuters
Международный аэропорт Гонконга захвачен оппозицией. В заложники взят журналист. Пекин направляет войска к границам мятежного города, на улицы которого вышли до двух миллионов сторонников оппозиции. Что происходит в одном из главных финансовых центров мира, вмешиваться во внутренние дела которого правительство Китая не имеет права?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Споры вокруг выборов есть и будут

Алена Булгакова, руководитель исполкома движения «Корпус» За чистые выборы»»
Движение «Голос» опубликовало доклад об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих выборах губернаторов 8 сентября 2019 года, который содержит широкий круг дискуссионных тезисов, а если называть вещи своими именами – откровенно провокативных. Подробности...

На смену сионистскому заговору пришел русский

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Я восхищаюсь своей страной. Так тонко, так умело воздействовать на общественное мнение, манипулировать Европарламентом, Советом Европы, да и вообще земным шаром Подробности...
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Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

Сергей Зацаринный, писатель
Общая история, многовековое соседство – при желании это может стать почвой для сотрудничества. А может быть причиной конфронтации и взаимных претензий. Все зависит от точки зрения. Подробности...
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    Кто устроил майдан в Гонконге

    Чем отличились послы США в России

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    Не дают отдохнуть. Кому мешает четырехдневная рабочая неделя

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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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      Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя

      На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
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          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
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              НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп объявил ФРС главной проблемой Соединенных Штатов
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              Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?

              Трамп объявил ФРС главной проблемой Соединенных Штатов

                 14 августа 2019, 23:58
              Фото: CNN/YouTube
              Текст: Антон Никитин

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              Президент Соединенных Штатов США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) является для США больше проблемой, чем Китай.

              «Большую часть времени мы выигрываем [в торговой войне] против Китая. Компании и рабочие места бегут [из КНР]. Цены [на китайские товары] для нас не выросли, а в некоторых случаях снизились. Китай не наша проблема, хотя ситуация вокруг Гонконга не помогает. Наша проблема – это ФРС», – написал Трамп в своем Twitter.

              Глава Белого дома обвинил финрегулятор в том, что он «слишком быстро и высоко» поднял базовую процентную ставку, а теперь слишком медленно ее снижает.

              По мнению Трампа, «другие страны благодарят невежественного Джерома Пауэлла и ФРС» за такую политику. Так, по его словам, «Германия и многие другие играют в эту игру».

              Напомним, в конце июля ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку. Вопреки этому Трамп раскритиковал главу ФРС за слишком медленное снижение ставок.

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