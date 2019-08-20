Две мониторинговые станции радиации возобновили передачу данных

Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу информации, сообщил исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

«Российские станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу и в настоящее время направляют данные во Временный технический секретариат. Отличное сотрудничество и поддержка со стороны операторов российских станций», – написал Зербо в Twitter.

Ранее во вторник телеканал CNN со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщил, что четыре расположенные в России станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные. Станции сообщили о проблемах со связью и сетью.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя сообщения об отсутствии данных с мониторинговых станций после взрыва под Северодвинском, заявил, что передача информации со станций национального сегмента мониторинга ядерных испытаний является добровольной.

8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако сейчас показатели не превышены.