МИД прокомментировал приостановку передачи данных со станций мониторинга радиации

Передача информации со станций национального сегмента мониторинга ядерных испытаний является добровольной, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя сообщения об отсутствии данных с мониторинговых станций после взрыва под Северодвинском.

«Необходимо иметь в виду, что передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом», – сказал господин Рябков «Интерфаксу».

По его словам, инцидент «не должен иметь никакого отношения» к деятельности временного технического секретариата подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Вместо того чтобы фокусироваться на эпизоде, который не несет никаких экологических рисков либо каких-то иных рисков для окружающей среды, населения, персонала, СМИ, которые раскручивают эту тему, могли бы озаботиться тем, по какой причине ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу», – добавил дипломат.

Ранее во вторник телеканал CNN со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщил, что четыре расположенные в России станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные. По утверждению организации, сначала две мониторинговые радионуклидные станции в Дубне и в Кирове перестали передавать данные через два дня после взрыва на полигоне под Северодвинском, произошедшего 8 августа во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. С 13 августа перестали передавать данные радионуклидные станции в Билибино в Чукотском АО и в Залесово в Алтайском крае.

«В соответствии с действующими правилами, ОДВЗЯИ связалась с операторами станций при первой возможности. Они сообщили о проблемах со связью и сетью, и мы ожидаем сообщений о том, когда работа станции и/или системы связи будет восстановлена в полном объеме», – заявил пресс-секретарь организации.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что Кремль не несет ответственности за станцию, передающую данные о радиации.

«Что касается работы станции, я, честно говоря, не знаю, кому они подведомственны. Это, наверное, с руки вам найти, к кому они относятся и запросить информацию, почему та или иная информация или передается, или не передается. Но глава государства, естественно, получает всю полноту информации о том, что там происходит», – сказал Песков, передает ТАСС.

Российский сегмент международной системы мониторинга организации по ДВЗЯИ предполагает наличие 32 объектов (шести основных и 13 вспомогательных сейсмических станций, четырех инфразвуковых станций, восьми радионуклидных станций и одной радионуклидной лаборатории), Национального центра данных (НЦД) в Дубне и независимой подсистемы глобальной системы связи, говорится на сайте постпредства России при международных организациях в Вене. Национальным органом по ДВЗЯИ является Минобороны России.

8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако сейчас показатели не превышены.