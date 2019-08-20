После отравления в Ульяновске в Самаре изъяли 200 литров масла

Больше 200 литров подсолнечного масла домашнего производства, которым, вероятно, отравились 13 жителей Ульяновской области, изъяты в Самарской области, сообщила представитель министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.

«Масло изготовил обычный пенсионер, который не являлся сельхозтоваропроизводителем. Изготовление масла – это его хобби. Всего он изготовил 215 литров, из них 200 литров он отправил в Самарскую область. Мы находимся на связи с коллегами из Самарской области. Они нам сообщили, что эти 200 литров масла также изъяты», – сообщила собеседница РИА «Новости».

По ее словам, у мужчины осталось 15 литров: пять оставил себе, остальное отдал своей дочери, которая раздавала его знакомым.

«Они употребили в пищу это масло, после чего были госпитализированы с отравлением», – сказала представитель министерства.

Она добавила, что остатки масла в Ульяновской области также изъяты, а сотрудники правоохранительных органов забрали для экспертизы установку, с помощью которой пенсионер перегонял масло.

В Ульяновске ранее госпитализировали семь человек, один из пострадавших скончался, причиной отравления могло стать подсолнечное масло, позже появилась информация о смерти еще одной женщины. Врачи подтвердили наличие крысиного яда в крови у отравившихся подсолнечным маслом.

В пятницу ульяновские власти заявили об изъятии отравленного масла.

Напомним, в понедельник еще пять жителей Ульяновской области были доставлены в больницу после отравления подсолнечным маслом.

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