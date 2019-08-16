Возросло количество жертв отравления маслом в Ульяновске

После массового отравления маслом в Ульяновске умерли два человека, сообщает областное Следственное управление Следственного комитета (СУ СК).

Следователи начали проверку «по фактам доставления (...) в лечебные учреждения города семерых жителей областного центра с подозрением на отравление». Двое из госпитализированных скончались, говорится в сообщении на сайте СК по Ульяновской области.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.238 УК РФ («Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»), сообщается на сайте СК России.

Портал «Улпресса» сообщает, что масло было изготовлено жителем Тереньгульского района. Он, в свою очередь, закупил семена подсолнечника у фермера из Сызрани (Самарская область).

Портал «Улправда» сообщает, что первой жертвой отравления якобы стала супруга производителя – она скончалась в больнице 3 августа.

Также местные СМИ связывают инцидент с массовым отравлением в Самаре в июле. Тогда с отравлением госпитализировали 69 граждан Узбекистана, которые приехали в область в 2019 году на сельхозработы, сообщала «Российская газета».

Тем временем новостной портал «Маленькая Сызрань» сообщает, что сотрудники Минсельхоза и Роспотребнадзора изымают в магазинах города масло, которым, предположительно, и отравились ульяновцы.

«По имеющимся данным, предпринимателю из Ульяновска привезли 200 мешков семечек. Мужчина перегнал все в масло – вернул часть товарищу из Сызрани, часть оставил себе, пять литров отдал дочери», – пишет издание.

Источник в правительственных органах Ульяновска сообщил, что причиной отравления мог быть крысиный яд, каким-то образом попавший в масло, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в Ульяновске из-за отравления самодельным подсолнечным маслом в больницу с кровотечениями госпитализированы семь человек. Сообщалось об одном умершем.