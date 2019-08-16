Массовое отравление подсолнечным маслом произошло в Ульяновске

В Ульяновске из-за отравления самодельным подсолнечным маслом в больницу с кровотечениями госпитализированы семь человек, один из пострадавших скончался.

Как пишет издание ulpravda.ru со ссылкой на региональный минздрав, в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи и областной детской клинической находятся семь пациентов. Все они связаны между собой родственными или служебными отношениями, сообщает минздрав. У всех – пятерых взрослых и двоих детей – подозрение на отравление неустановленным веществом.

«Основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации. Один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии. В настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя. О ситуации проинформированы правоохранительные органы», – заявил глава профильного ведомства Сергей Панченко.

Как пишет издание, по предварительным данным все пострадавшие отравились купленным на рынке самодельным подсолнечным маслом. По неподтвержденной информации, продукт был отравлен крысиным ядом.

Издание сообщило также, что один из госпитализированных в результате отравления жителей Ульяновска скончался. При этом погибший мужчина не являлся членом семьи.

Напомним, ранее в СК по Самарской области сообщали, что уголовное дело возбуждено по факту поставки в детские сады Тольятти молочной продукции, в составе которой обнаружили кишечную палочку, в результате отравление получили 46 детей в возрасте до двух лет.

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