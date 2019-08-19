Увеличилось число отравившихся маслом в Ульяновской области

Еще пять жителей Ульяновской области доставлены в больницу после отравления подсолнечным маслом, всего под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила представитель областного минздрава.

«В воскресенье были госпитализированы еще трое взрослых и двое детей. У двоих взрослых кровотечение, их состояние средней степени тяжести. У детей кровотечения нет», – передает РИА «Новости» слова представителя минздрава.

По ее словам, дети употребляли масло уже после его термической обработки, поэтому у них нет видимых признаков отравления, но все равно было принято решение положить их в больницу под наблюдение врачей.

В Ульяновске ранее госпитализировали семь человек, один из пострадавших скончался, причиной отравления могло стать подсолнечное масло, позже появилась информация о смерти еще одной женщины. Врачи подтвердили наличие крысиного яда в крови у отравившихся подсолнечным маслом.

Напомним, в пятницу ульяновские власти заявили об изъятии отравленного масла.

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