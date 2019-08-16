Медики подтвердили наличие крысиного яда в крови отравившихся ульяновцев

У жителей Ульяновска, которые, предположительно, отравились подсолнечным маслом, нашли в крови кумарин, крысиный яд, рассказал заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко.

У человека кумарин снижает свертываемость крови, соединение является действующим веществом лекарства варфарин, которое прописывают для профилактики образования тромбов, пояснил Пономаренко, передает «Интерфакс».

«Сложность данного отравления в том, что прошло уже более двух недель, симптоматика не стихает», – пояснил специалист.

Напомним, в Ульяновской области от отравления скончались два человека, по факту массового отравления было возбуждено уголовное дело.