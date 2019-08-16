Ульяновские власти заявили об изъятии отравленного масла

Остатки подсолнечного масла, которым, предположительно, отравились жители Ульяновской области, были отправлены на экспертизу, сообщает региональная прокуратура.

«Остатки масла, распространенные на территории Ульяновской области, изъяты, и по ним назначен ряд экспертиз. При этом принимаются все необходимые меры к установлению точного количества произведенной указанным лицом кустарной продукции», – говорится в сообщении на сайте надзорного органа.

Ведомство обратилось к жителям региона с просьбой не покупать подсолнечное масло, продавцы которого не имеют документов, подтверждающих качество товара и его соответствие требованиям безопасности.

Ранее заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко заявил, что ульяновцы могли отравиться крысиным ядом.

Напомним, в Ульяновской области от отравления скончались два человека, по факту массового отравления было возбуждено уголовное дело.