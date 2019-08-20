На БАМе началось строительство второго Северомуйского тоннеля

На Байкало-Амурской магистрали в Бурятии начались работы по строительству крупнейшего в России второго Северомуйского тоннеля.

«Первая группа строителей второго Северомуйского тоннеля в составе 100 человек прибыла на объект. Они начали создание вахтового городка, включающего общежития, административно-бытовой комплекс и другие объекты. До конца года новые строители БАМа займутся возведением завода железобетонной тоннельной обделки, непосредственно проходка тоннеля начнется в 2020 году», – цитирует сообщение компании «Северомуйский тоннель – 2» ТАСС.

Отмечается, что новый тоннель будет расположен параллельно действующему, а его строительство будет вестись с двух сторон.

«Первый вахтовый городок сооружается со стороны восточного портала действующего тоннеля. Работы на западном портале будут запущены в начале следующего года», – уточнили в компании.

Северомуйский тоннель, проходящий по Северо-Муйскому хребту, был открыт в декабре 2003 года. Он стал самым протяженным железнодорожным тоннелем в России (15,3 км). Благодаря ему стал возможным запуск безостановочного движения тяжеловесных грузовых поездов по БАМу, которые ранее приходилось расцеплять и перемещать в обход частями.

После ввода в эксплуатацию второго Северомуйского тоннеля пропускная способность на этом участке БАМа увеличится до 100 млн тонн грузов в год.

Напомним, о планах строительства второго тоннеля стало известно летом прошлого года. Тогда глава РЖД Олег Белозеров отмечал, что второй тоннель необходим для увеличения объема перевозок, что будет способствовать развитию Дальнего Востока.

Он также уточнял, что строительство тоннеля длиной 15 километров «даже при нынешних технологиях» займет около 10 лет.