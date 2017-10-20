На БАМе планируют еще одну стройку века

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30 августа, четверг  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Эксперты оценили пенсионные предложения Путина

Президент существенно смягчил пенсионную реформу, не пожалев дополнительных вложений Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Правительство и специалисты уже подсчитывают, в какую сумму обойдутся бюджету те изменения в пенсионной системе, о которых сказал Владимир Путин. В чем суть предложенных корректировок и как они скажутся и на государственных финансах, и на перспективах пенсионеров? Подробности...
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Как пригодилась «горячая линия» связи Кремля с Белым домом

Чтобы лучше понять Хрущева, Кеннеди предпочел прямое общение, но в письменном видеФото: Manchester Daily Express/Global Look Press
Ровно 55 лет назад, 30 августа 1963 года, из резиденции президента США в ЦК КПСС была отправлена фраза «Быстрая коричневая лиса прыгает через ленивую собаку». Тем самым началась история так называемого красного телефона – линии экстренной связи между лидерами двух сверхдержав. Подробности...
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Новые факты обнажают вину сотрудников Ходорковского в гибели журналистов

Расследование убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР длится уже почти месяцФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сотрудник Михаила Ходорковского, отправивший в ЦАР погибших журналистов, требовал идти на конфликт с местными, вторгаться на военную базу и сжигать документы в аэропорту. Об этом стало известно из переписки съемочной группы с организаторами трагической командировки. Однако поклонники олигарха нашли что сказать в его защиту. Подробности...
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Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму

Чем больше людей посылали своих детей в вузы, тем меньше спроса находили на рынке труда их дипломы и степениФото: Peter Nicholls/Reuters
Долгие годы средний класс США и Британии был витриной западной жизни – зажиточной, благополучной и безопасной. Теперь этот «хребет общества» ветшает на глазах. Пережив несколько экономических кризисов, он увяз в образовательных кредитах. Их выплата может растянуться на десятилетия и даже выходцев из обеспеченных семей превращает в люмпенов, живущих от получки до получки. Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Как нам правильно поделить Россию

Эдуард Биров, журналист
О границах и вариантах краёв, губерний и земель можно дискутировать, но представляется, что оптимальный вариант административно-территориального деления должен выглядеть примерно так. Подробности...

Я, как и все, ждал выступления президента

Андрей Бабицкий, журналист
У людей отнимали пенсию, на которую они рассчитывали, и не давали гарантий того, что они смогут заработать себе на жизнь. Президент пообещал, что это узкое место, через которое большая часть граждан не смогла бы протиснуться, будет расширено. Подробности...
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По благословению якутского архиерея было решено закончить Гражданскую войну

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Прошлое у нас одно, оно не просто кровавое, оно – полноценная рана. Лечение травмы – процесс долгий, трудный. Если попытаться рационализировать этот процесс, то его можно разделить на три этапа. Подробности...
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    Как продажа «дворцов» Пенсионного фонда и налог на богатство помогут пенсионерам?

    Заявление Путина по пенсионным изменениям

    Обсуждение: 25 комментариев

    Кто такие russiablican и насколько они близки к «ватникам»?

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      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
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      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

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          На БАМе планируют еще одну стройку века

             30 августа 2018, 09:51
          Фото: Myznikov/wikipedia.org
          Текст: Алина Назарова

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          «Российские железные дороги» планируют в ближайшее время приступить к разработке ТЭО второго Северомуйского тоннеля, который увеличит пропускную способность этого участка БАМа до 100 млн тонн в год.

          ТЭО Северомуйского тоннеля – 2 на БАМе должно быть готово к 20 декабря. Обеспечить разработку поручено Минтрансу, Минэкономики, ОАО «РЖД» и Совету потребителей монополии, пишет «Коммерсант».

          О необходимости проработки строительства второго Северомуйского тоннеля на заседании президентской комиссии по ТЭК 27 августа говорил глава РЖД Олег Белозеров.

          «Это бутылочное горлышко на БАМе. Для того чтобы развивать Дальний Восток, нам нужно будет увеличивать объем перевозок. Если мы построим второй тоннель, то это даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн тонн грузов», – заявил он, отметив при этом, что строительство тоннеля длиной 15 километров «даже при нынешних технологиях» займет около 10 лет.

          Оценка стройки Северомуйского тоннеля – 2 в документах не приводится. Один источник говорит о сумме порядка 100 млрд рублей, другой уточняет, что она может заметно измениться в зависимости от проекта. По информации источника, знакомого с ситуацией, РЖД планируют начать стройку не ранее 2025 года, если темпы роста экспорта угля сохранятся к тому моменту.

          В прошлом году сообщалось, что продолжение развития железнодорожной инфраструктуры на востоке России в 2019–2023 годах обойдется почти в 500 млрд рублей, что позволит магистралям Сибири и Дальнего Востока обслуживать грузовую базу в 178,7 млн тонн.


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