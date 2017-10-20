На БАМе планируют еще одну стройку века

«Российские железные дороги» планируют в ближайшее время приступить к разработке ТЭО второго Северомуйского тоннеля, который увеличит пропускную способность этого участка БАМа до 100 млн тонн в год.

ТЭО Северомуйского тоннеля – 2 на БАМе должно быть готово к 20 декабря. Обеспечить разработку поручено Минтрансу, Минэкономики, ОАО «РЖД» и Совету потребителей монополии, пишет «Коммерсант».

О необходимости проработки строительства второго Северомуйского тоннеля на заседании президентской комиссии по ТЭК 27 августа говорил глава РЖД Олег Белозеров.

«Это бутылочное горлышко на БАМе. Для того чтобы развивать Дальний Восток, нам нужно будет увеличивать объем перевозок. Если мы построим второй тоннель, то это даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн тонн грузов», – заявил он, отметив при этом, что строительство тоннеля длиной 15 километров «даже при нынешних технологиях» займет около 10 лет.

Оценка стройки Северомуйского тоннеля – 2 в документах не приводится. Один источник говорит о сумме порядка 100 млрд рублей, другой уточняет, что она может заметно измениться в зависимости от проекта. По информации источника, знакомого с ситуацией, РЖД планируют начать стройку не ранее 2025 года, если темпы роста экспорта угля сохранятся к тому моменту.

В прошлом году сообщалось, что продолжение развития железнодорожной инфраструктуры на востоке России в 2019–2023 годах обойдется почти в 500 млрд рублей, что позволит магистралям Сибири и Дальнего Востока обслуживать грузовую базу в 178,7 млн тонн.