В Крыму нашли замену НАТО для Украины

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил Украине вместо интеграции в НАТО предпринять шаги по вступлению в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Украине пора начать курс по возвращению к своим истокам, братьям и истинным друзьям, с которыми надо строить свою судьбу и общее будущее. Для этого надо полностью восстановить свое членство в СНГ и начать консультации по вступлению в структуры, создаваемые дружественными государствами, это, прежде всего, ОДКБ. Это спасло бы Украину от саморазрушения, которое происходит и сегодня», – передает РИА «Новости» слова Цекова.

Он добавил, что предпринимаемые на протяжении большого периода времени попытки Украины вступить в НАТО являются одной из серьезных внешнеполитических ошибок Киева.

«Это делалось, несмотря на то, что украинский народ не поддерживал это стремление», – отметил сенатор.

Напомним, ранее в пятницу экс-глава Госдепа Кондолиза Райс заявила, что Украине пока сложно не то что вступить в НАТО, но даже получить план действий по членству.

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