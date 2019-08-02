Кондолиза Райс заявила о нежелании членов НАТО принимать Украину

Украине пока сложно не то что вступить в НАТО, но даже получить план действий по членству, сообщила экс-глава Госдепа Кондолиза Райс.

По ее словам, сейчас вступление в альянс для Украины «не представляется возможным», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Новое время».

Она напомнила, что НАТО – «консенсусная организация», а Киев вряд ли «получит консенсус» хотя бы по предоставлению Украине плана действий по членству в НАТО, не говоря уже о консенсусе по членству.

Однако Райс заявила, что Украина сможет все же «приблизиться к НАТО». В частности, по мнению экс-главы Госдепа, «комиссия Украина-НАТО должна максимально увеличить количество таких вещей, как работа НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах».

Она напомнила о центрах НАТО, куда «приглашают военных офицеров».

Киеву следует быть «активным», чтобы использовать предлагаемые преимущества, заявила Райс.