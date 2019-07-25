Климкин припугнул мечтающих о НАТО и ЕС украинцев

Глава МИД Украины Павел Климкин подчеркнул, что у Украины могут возникнуть серьезные проблемы на пути вступления в НАТО и ЕС.

Климкин заявил, что в НАТО не верят в способность Украины выполнить обязательства по соответствию стандартам альянса до конца 2020 года. При этом, по его мнению, даже соответствие стандартам и заявления об устойчивой демократии не избавят ряд европейских стран от настороженного отношения к Киеву. Глава МИД Украины полагает, что некоторые государства продолжат учитывать позицию России, передает УНИАН.

Министр предложил признать, что в НАТО нет консенсуса относительно членства Украины в альянсе. Климкин заявил, что у него в связи с этим «есть определенные идеи», но «это опять-таки не будет завтра или послезавтра».

«НАТО может прийти, я очень осторожно скажу ... раньше, чем 15 лет или 10. И на это у нас есть шанс», – сказал он, заявив о необходимости для Украины «меняться».

Климкин также заявил, что не стоит думать, будто относительно вступления Украины в ЕС «почти все решено», хотя и «есть шанс интегрироваться в Европейский Союз». По его мнению, «интеграция в лучшем случае продлится условно лет 14-15, может, больше», причем необходима также успешное завершение «интеграции Балкан».

Глава МИД Украины призвал «хорошо поработать над Соглашением об ассоциации». По его словам, в этом направлении достигнуты определенные успехи, но в некоторых вопросах дела обстоят «совсем плохо». Он посетовал на сохранение «бизнес-олигархических кланов» и заявил, что Киеву предстоит долгий путь.

«После того, как начнутся переговоры о вступлении, я думаю, что это будет длиться семь, восемь, 10 лет», – сказал он.

При этом существует опасность, что Украина «никогда не успеет в последний вагон, поскольку ЕС тоже становится все сложнее, євроскептичным к расширению».

«Поэтому от того, как мы будем двигаться следующие три-пять лет, может зависеть, попадем ли мы туда вообще, или нет. Я абсолютно серьезно говорю», – заявил министр.