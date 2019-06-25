Назван процент желающих вступления в НАТО украинцев

Порядка 48,9% опрошенных украинцев проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 23,2% проголосовали бы за законодательное закрепление внеблокового статуса страны, следует из результатов опроса Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра «Социальный мониторинг».

16% украинцев не участвовали бы в референдуме о вступлении в НАТО или же законодательном закреплении внеблокового статуса Украины, 11,8% затруднились ответить, передает «Интерфакс-Украина».

Кроме того, 56,7% украинцев поддерживают вступление страны в Евросоюз, 19,4% – за восстановление и укрепление экономических связей с Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими странами СНГ. 13,5% не участвовали бы в таком референдуме, 10,4% – затруднились ответить.

Опрос проводился с 13 по 21 июня методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Полевой этап опроса проводился с 13 по 19 июня.

Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону. Участие приняли три тысячи респондентов, стандартное отклонение – около 1,8%.

Отметим, что ранее сообщалось об опросе на ту же тему от центра социальных и маркетинговых исследований «Социс». Результаты значительно отличаются – в исследовании «Социса» 66,2% опрошенных украинцев отдали бы свой голос за вступление страны в ЕС, против проголосовали бы 19,3%; за вступление Украины в НАТО готовы отдать свой голос 53,9% опрошенных, 29,5% высказались бы против.

Напомним, депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила: следуя курсу Украины на вступление в Евросоюз и НАТО, страна может потерять Донбасс.

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