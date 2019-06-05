Савченко рассказала, как Киев потеряет Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что следуя курсу Украины на вступление в Евросоюз и НАТО, закрепленному в конституции, страна может потеряет Донбасс.

Савченко напомнила об обещаниях Владимира Зеленского провести референдум по вопросу пути Украины в ЕС и НАТО, который позже во время визита в Брюссель пообещал, что будет способствовать реализации пути в эти организации, поскольку «так написано в конституции», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne.

«Вступление в ЕС и НАТО (в конституции Украины) закрепил Порошенко исключительно своей волей и своим давлением на парламент. Я не считаю, что это надо было записывать в конституцию – это бессмысленность, это абсолютно неграмотно. Однако про это записали. Надолго ли? Думаю, что нет, потому что, думаю, что украинцев нужно спросить и про нашу конституцию, какой она должна быть, и что она должна нести для украинцев, а не для вступления в ЕС и НАТО», – сказала Савченко.

Она, оценивая шансы Зеленского на урегулирование конфликта в Донбассе, также уточнила, что ситуация за пять лет внутриукраинского кризиса дошла до того, что будет либо Третья мировая война, либо «все-таки мир».

«Если будет внеблоковый статус (у Украины), то мы больше склоняемся к миру, и нам это сейчас важно. Если это будет вступление в ЕС и НАТО, то у нас не будет Донбасса. И нам это важно или нет?» – добавила она.

Напомним, в феврале Верховная рада по предложению Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, согласно которым закреплялся курс страны на вхождение в ЕС и НАТО.

Ранее Савченко призвала не дать сбежать «наработавшему на трибунал» Порошенко.

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