Савченко призвала не дать сбежать «наработавшему на трибунал» Порошенко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение «наработали на трибунал», и ему нельзя позволить убежать.

По ее словам, есть очень много материалов, которые доказывают его вину и которые «невозможно спрятать», передает РИА «Новости»

«И он, и его окружение, в принципе, наработали уже на трибунал. Потому что время было военное. Порошенко нельзя позволить убежать, нельзя позволить системе выносить приговоры заочно. Он должен отвечать реально, потому что преступления очень реальные и очень кровавые», – сказала Савченко.

Ранее на этой неделе она также обвинила его в том, что он лично отдавал приказы о подрыве арсеналов.

Против Порошенко возбудили уже пять уголовных дел. Последнее из них – по факту захвата власти при назначении Высшего совета правосудия.