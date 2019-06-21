На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.

66,2% опрошенных украинцев отдали бы свой голос за вступление страны в ЕС, против проголосовали бы 19,3%, а 8,4% не стали отвечать или затруднились с ответом на вопрос. Остальные 6,2% заявили, что не стали бы участвовать в референдуме, передает «Интерфакс».

Также у украинцев узнали, как они относятся к вступлению страны в НАТО. Так, за вступление Украины в НАТО готовы отдать свой голос 53,9% опрошенных, 29,5% высказались бы против, 11,5% отказались или затруднились ответить и 5,3% не стали бы участвовать в референдуме.

Отмечается, что исследование прошло в период с 14 по 19 июня, в нем приняли участие 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет 2,2%.

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что, следуя курсу Украины на вступление в Евросоюз и НАТО, страна может потерять Донбасс.