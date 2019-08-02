Адвокат сестер Хачатурян указал, что требуется для реабилитации их отца

Отказ СК возбуждать дело против отца сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве, не является реабилитирующим, объяснил один из адвокатов девушек Алексей Паршин.

Адвокат пояснил, что следствие выносит «постановление об отказе дела». Однако речь не идет о реабилитации Михаила Хачатуряна – отказ выносится «в связи со смертью». При этом в документе «как установленный факт» перечислены совершенные мужчиной преступления.

Если у родственников возникнут возражения, то для реабилитации Хачатуряна потребуется возбудить уголовное дело, передает РИА «Новости».

Напомним, летом 2018 года тело Хачатуряна нашли на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Старшей и младшей сестрам предъявлено обвинение в убийстве.