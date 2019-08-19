Болгария приняла заявку Росатома на строительство АЭС «Белене»

Госкорпорация Росатом подала заявку на участие в проекте строительства атомной электростанции «Белене» в Болгарии.

«В рамках процедуры по выбору стратегического инвестора для проекта АЭС «Белене» (Болгария), объявленной 22 мая 2019 года, госкорпорация «Росатом» в установленные сроки подала заявку на участие в процедуре. Национальной электрической компанией Болгарии (НЭК) заявка успешно принята», – сообщили в госкорпорации.

Объявление о процедуре по выбору стратегического инвестора для проекта АЭС «Белене» была опубликована 22 мая 2019 года в официальном журнале Европейского союза. Срок завершения процедуры – 12 месяцев с даты публикации.

В мае президент Владимир Путин назвал условия возобновления проекта болгарской АЭС «Белене».

София отказалась от строительства АЭС «Белене» мощностью 2 ГВт в марте 2012 года. Станцию по контракту 2006 года должен был «Атомстройэкспорт» по российскому проекту, заказчиком выступала NEC.

В декабре 2016 года Росатом получил от болгарской NEC 601,6 млн евро в рамках иска по проекту АЭС «Белене». В августе 2017 года София объявляла о планах проведения тендера по продаже строительства АЭС «Белене».