Путин назвал условия возобновления проекта болгарской АЭС «Белене»

Россия может вернуться к проекту строительства АЭС «Белене» в Болгарии при условии принятия Софией решения о сооружении станции, сказал президент Владимир Путин.

Если Болгария примет решение о сооружении АЭС «Белене», Россия готова вернуться к проекту строительства, передает слова Путина РИА «Новости».

Ранее в мае президент Болгарии Румен Радев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым рассказал, что страна вложила в проект около 3 млрд левов (около 1,5 млрд евро). Он отметил, что болгарская сторона ознакомит Москву с ходом проекта, который предполагает российское участие.

В августе 2017 года объявляла о планах проведения тендера по продаже строительства АЭС «Белене» мощностью 2 тыс. мегаватт, которую собирались возвести по проекту России.

В декабре 2016 года Росатом получил от болгарской NEC 601,6 млн евро в рамках иска по проекту АЭС «Белене». Ранее между Болгарией и Россией было достигнуто соглашение о выплате полной суммы долга «Атомстройэкспорту», в таком случае российская компания соглашалась отказаться от получения процентов по долгу.

София отказалась от строительства АЭС «Белене» мощностью 2 ГВт в марте 2012 года. Станцию по контракту 2006 года должен был «Атомстройэкспорт» по российскому проекту, заказчиком выступала NEC.