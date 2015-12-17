Болгария попросила Россию о прямых поставках газа

Президент Болгарии Румен Радев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым выразил надежду на то, что Москва согласится пересмотреть возможность прямых поставок газа из России по Черному морю.

По словам болгарского президента, вопрос безопасности энергопоставок очень важен для Софии и Европейского союза в целом. «Надеюсь, что наши правительства пересмотрят возможность прямых поставок газа из России через Черное море», – приводит его слова ТАСС.

Радев подчеркнул, что Россия «всегда была стратегическим партнером в энергетике», поставщиком природного газа, нефти, атомного топлива, участником модернизации и поддержки атомных мощностей Болгарии.

Он также отметил, что возобновление проекта строительства АЭС «Белене» в Болгарии предполагает в том числе и российское участие. По его словам, болгарское правительство приняло решение ознакомить российскую сторону с ходом этого проекта.

Болгарское правительство вложило в проект уже около 3 млрд левов (около 1,5 млрд евро), однако в марте 2012 года София отказалась от строительства АЭС «Белене».

Медведев со своей стороны заявил, что Россия ожидает премьер-министра Болгарии Бойко Борисова с визитом в ближайшее время. Он выразил надежду, что интенсивность официальных российско-болгарских контактов будет возрастать.

По словам премьера, народы России и Болгарии «связаны прочными узами дружбы, духовной близости». Он при этом обратил внимание на необходимость активизации торгово-экономического сотрудничества, «поскольку за последнее время товарооборот между нашими странами, к сожалению, не рос, а скорее снижался».

Болгарский президент назвал важным продолжение сотрудничества с Россией в сферах туризма, культуры, науки и т. д.

В 2013–2015 годах товарооборот между Россией и Болгарией снизился с 5 млрд долларов до 2,1 млрд долларов. В последние годы показатель вновь стал расти, по итогам прошлого года он составил 3,4 млрд долларов.

В 2017 году Болгарию посетили почти 560 тыс. туристов из России.

Ранее в понедельник Радев заявил, что Болгария нуждается в прямом газопроводе, который бы соединил Россию и Болгарию через Черное море. Он попросил Россию приступить к строительству «Болгарского потока».

Сейчас предполагается, что после 2019 года снабжение Болгарии российским газом будет организовано через газопровод «Турецкий поток». Республика будет получать голубое топливо из России транзитом через Турцию.

Напомним, Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по «Южному потоку». Президент Владимир Путин заявлял, что Россия удивлена беззубой позицией болгарского руководства по «Южному потоку», которая противоречит интересам Софии.