Россию попросили построить «Болгарский поток»

Болгария нуждается в прямом газопроводе, который бы соединил Россию и Болгарию через Черное море, заявил президент республики Румен Радев.

«Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это «Болгарским потоком», – сказал он в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, такой подход «диктуется здравым смыслом», а также требованиями энергетической безопасности и эффективности, в том числе и в отношении Европейского союза.

«Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать «Северный поток – 2», – заявил Радев.

Президент Болгарии прибыл с двухдневным визитом в Россию. Его встреча с главой российского государства Владимиром Путиным намечена на вторник в Сочи. Это будет первая двусторонняя встреча президентов России и Болгарии за 10 лет.

Сейчас предполагается, что после 2019 года снабжение Болгарии российским газом будет организовано через газопровод «Турецкий поток». Республика будет получать голубое топливо из России транзитом через Турцию.

Напомним, Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по «Южному потоку». Президент Владимир Путин заявлял, что Россия удивлена беззубой позицией болгарского руководства по «Южному потоку», которая противоречит интересам Софии.