Насекомых-нелегалов из Британии задержали во Внуково

Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково более 20 млн живых насекомых из Великобритании, на которых не было необходимых документов, и отправил их обратно.

«Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту Внуково на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 млн 55 тыс. насекомых, поступившей из Великобритании. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов; отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз подконтрольного груза», – передает АГН «Москва» сообщение пресс-службы ведомства.

Там добавили, что насекомых-нелегалов отправили обратно в Британию.

Напомним, в июле россиянина приговорили на Бали к тюрьме за попытку вывоза орангутана.

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