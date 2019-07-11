Россиянина приговорили на Бали к тюрьме за попытку вывоза орангутана

В Индонезии суд назначил 27-летнему россиянину Андрею Жесткову наказание в виде лишения свободы сроком на один год за попытку незаконно вывезти из страны в своем багаже орангутана и других животных, сообщает Jakarta Post.

Постановление суда также гласит, что мужчина должен выплатить штраф в размере 700 долларов или же отсидеть в тюрьме на два месяца больше, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что после оглашения решения суда Жестков расплакался.

Полиция задержала мужчину в Международном аэропорту Денпасар на острове Бали в марте текущего года после того, как во время проверки в зоне безопасности у него в чемодане обнаружили двухлетнего орангутана. Животное находилось под воздействием наркотических веществ и спало. Во время досмотра багажа у Жесткова нашли еще двух ящериц и четырех хамелеонов.

Орангутаны считаются вымирающим видом. Согласно данным Международного союза охраны природы, в мире их осталось всего около 100 тыс. особей.

Жестков уверял, что животное ему подарил друг, купивший орангутана на уличном рынке. По словам обвиняемого, друг утверждал, что вывезти орангутана в Россию с Бали будет легко и никто не будет препятствовать этому.

Ранее в Австралии двух граждан России приговорили к году тюрьмы за попытки незаконного вывоза редких рептилий и земноводных.