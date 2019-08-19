Роспотребнадзор назвал максимальный вес рюкзака школьника

В Роспотребнадзоре рассказали, что рюкзак с учебниками для школьников 1-2 классов должен весить не более 2,2 кг.

«Для уменьшения нагрузки на ученика введены нормативы на вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей школьника в различных классах, который не должен превышать 1,5 кг для учащихся 1-2 классов. <...> Вес ранца без учебников для учащихся 1-4 классов должен быть не более 700 г», – передает ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

Там добавили, что для школьников 3-4 классов максимальный вес учебников составляет 2 кг, для 5-6 классов – 2,5, 7-8 классов – 3,5, 9-11 классов – не более 4 кг.

В Роспотребнадзоре также отметили, что вес ранца без учебников для учащихся средних и старших классов должен быть не более 1 кг.

«При этом ранец должен иметь широкие лямки (4 - 4,5 см) и достаточную формоустойчивость, обеспечивающую его плотное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки», – добавили в ведомстве.

На ваш взгляд Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах? Да, полностью запретить

Нет, но ограничить их использование на уроках

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Напомним, 9 августа министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в 2020 году.

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