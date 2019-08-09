В России решили ввести стандарт школьной формы

Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в 2020 году, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Как пишут «Известия», работа над документом уже ведется.

«В стандарте будут прописаны параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки», – заявил Мантуров.

Он добавил, что в стандарте также будут обозначены требования по прочности и стойкости материалов, а также качественные характеристики ткани, в том числе параметры прочности, стойкости к истиранию, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки.

По словам Мантурова, появление стандарта поможет избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за синтетической подкладки, которая соприкасается с кожей ребенка.

Первая редакция предварительного национального стандарта ожидается не позднее декабря 2019 года, а утверждение запланировано на 2020-ый.

Напомним, в сентябре 2018 года сообщалось, что более 80% жителей России считают идею введения школьной формы для учащихся правильной.