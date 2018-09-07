ВЦИОМ оценил уровень поддержки россиянами идеи введения школьной формы

Из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что более 80% жителей России считают идею введения школьной формы для учащихся правильной.

Согласно результатам исследования, проведенного 27 августа методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, доля россиян, поддерживающих введение школьной формы за последние пять лет заметно выросла – с 66% в 2013 году до 82% в 2018-м, передает ТАСС.

За возможность школьников одеваться в то, во что они хотят, высказались 17% россиян. Против введения формы высказались 15% жителей России.

Сторонники введения школьной формы считают, что единая форма обеспечит социальное равенство учащихся, а сами школьники станут дисциплинированнее.

Кроме того, 65% россиян считают, что для школьных учителей необходимо ввести дресс-код.

Максимальный размер ошибки исследования с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева выразила мнение, что единая форма в российских школах «возможна и необходима сейчас».